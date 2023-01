Falla web de Infonavit en último día para cambio a "veces pesos"

En el último día del cambio del esquema hipotecario de Veces Salario Mínimo (VSM) a "veces pesos", el sitio web del Infonavit reportó problemas intermitentes a causa de la saturación a nivel nacional y las personas acudieron a realizar el trámite a las oficinas. La señora Olivia Soto explicó que desde el lunes intentó ingresar a la página y no tuvo éxito, por lo que acudió a realizar el trámite personalmente a las oficinas ubicadas por la calle 5 de febrero y Náinari. Por su parte, Pedro Medina explicó que tuvo un problema con la contraseña, por lo que no pudo realizar el trámite en línea. Al respecto, personal de la dependencia federal dio a conocer que se estuvieron presentando problemas intermitentes en el sitio "Mi Infonavit", que es donde se lleva a cabo el trámite debido a las saturaciones en el sistema. Los horarios de atención se ampliaron hasta las 18:00 horas, aproximadamente, en días previos al término de la fecha límite para realizar el trámite, aunque la mayoría de los acreditados acudieron en la mañana. Entre los servicios que se brindaron fueron orientación y apoyo para desbloquear la página en caso que se tuvieran problemas. Hasta el momento no se ha dado a conocer de una prórroga para el cambio por parte de las oficinas centrales. 300 PERSONAS