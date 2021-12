Extrañarán a yaquis desaparecidos

Anabela Carlón Flores, asesora jurídica del caso de los desaparecidos de Loma de Bácum, destacó que sin duda la Navidad ya no será la misma para las familias de los 10 hombres que fueron privados de su libertad en territorio yaqui.

Para muchos la Navidad es una época de felicidad, paz y amor, pero para otros es un día que despierta una profunda tristeza al recordar a los seres queridos que no están presentes para dar y recibir amor de ellos.

Anabela Carlón Flores, asesora jurídica del caso de los desaparecidos de Loma de Bácum, destacó que sin duda la Navidad ya no será la misma para las familias de los 10 hombres que fueron privados de su libertad en territorio yaqui.

Además, mencionó que algunas mujeres madres, esposas e hijos de los extraviados comienzan a cansarse y sólo quieren tener de regreso a su familiar, ya sea vivo o fallecido.

"Cuando estamos con ellas, algunas de ellas dicen que están cansadas, que ya quisieran tener el resto de sus desaparecidos, de repente pierden la esperanza, otras todavía no pierden la esperanza, no les podemos decir nada, más que apoyarlas, tener empatía con ellos, porque no les podemos reducir su dolor, sólo podemos apoyarlas", expresó.

Algunos de los familiares no expresan su sufrimiento, sin embargo, dijo que el dolor se refleja en forma de padecimientos crónico degenerativos como hipertensión y diabetes.

Cabe resaltar que Fiscalía en su momento confirmó el hallazgo de siete desaparecidos, pero aún falta dar con el paradero de tres personas.

Algunos familiares reciben atención sicológica por parte de la Red Feminista Sonorense (RFS).