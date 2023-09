Exigen luz

Pobladores de Buenavista, Cumuripa, Kilómetro 9 y Hornos sostuvieron ayer una mesa de diálogo con los delegados de las respectivas comunidades y personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para exigir un servicio eficiente de luz, pues se ven afectados por los constantes apagones.

Los inconformes se concentraron en la Delegación de Buenavista y externaron su preocupación, pues hay adultos mayores y niños que se encuentran en un mayor riesgo por las altas temperaturas, ya que la luz se va hasta siete veces por día y las familias se quedan sin agua, por el bajo voltaje.

"Ya se han descompuesto electrodomésticos como refrigeradores y abanicos. La Comisión Federal de Electricidad no nos va a pagar por los daños. Son muy buenos para cobrar pero no para arreglar las cosas. Nos hemos reunido en tres ocasiones con personal de la CFE pero no dan solución al problema", comentó Martina Gutiérrez, una de las afectadas.

Agregó que el problema lleva años pero se agravó en los últimos seis meses, por lo que exigen una solución a la CFE, pues de lo contrario podrían realizar un plantón en las oficinas.

El delegado de Buenavista, Juan de Dios Sierra, comentó que el problema es muy grave y afecta a todas las comunidades señaladas, pues solamente en esta Delegación hay cerca de 650 personas.

De igual forma sucede en Cumuripa, donde aproximadamente 180 familias se ven perjudicadas, según dijo el delegado, Rogelio Encinas.

"El llamado es para que CFE preste atención al problema y le dé una solución lo más pronto posible", comentó.

SUBIRÁN VOLTAJE DE FORMA TEMPORAL

César Leyva, coordinador operativo de Comisarías y Delegaciones, informó que en la reunión estuvo presente personal de la CFE, el cual se comprometió a subir el voltaje de manera temporal y a trabajar en la poda de árboles, pues es el principal factor que perjudica a las comunidades.

Son cerca de tres kilómetros lo que se trabajará, lo que podría tardar algunas semanas.

El coordinador operativo de Comisarías y Delegaciones mencionó que se trabajará en coordinación con la CFE para solucionar el problema cuanto antes, de manera que no haya más afectaciones.