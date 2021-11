Exalcalde Mariscal anda "perdido"

Mientras se le ha visto muy activo en redes sociales publicando videos donde asegura no tener nada que esconder, además de hacer público que acudió al Mercado Municipal a realizar compras, Sergio Pablo Mariscal Alvarado no se presentó a comparecer ante Cabildo y aclarar las supuestas irregularidades en la aplicación de recursos públicos durante su administración.

El exalcalde de Cajeme fue notificado en su domicilio durante varias ocasiones por personal jurídico del Ayuntamiento, sin que les abriera la puerta, explicó Alejandro Monge Badachi, presidente de la Comisión Especial Plural.

Señaló que se le girará otro citatorio y en caso de que no se presente de nuevo, se va a turnar ante las instancias correspondientes quienes pudieran determinar su inhabilitación dentro de la función pública.

"Es una pena porque estamos en la mejor disposición de aclarar dudas y cualquier sospecha que hubiera podido surgir dentro de la revisión de la documentación, para eso es esta comparecencia y ahorita nos deja con más duda el hecho de que ni siquiera haya acudido el llamado, el que nada debe nada teme".

"Son varios puntos los que debe aclarar, desde el arranque de obra de la ciclovía el último día de su gestión, obras que se dice que hicieron y cuando vamos al lugar físico no están, contratos que se firmaron a última hora y otras irregularidades más", expuso.

"El límite de las comparecencias es el 02 de diciembre, para que la Secretaría del Ayuntamiento de Cajeme, envíe en tiempo y forma la documentación al Congreso del Estado", puntualizó.

MARISCAL ASEGURÓ NO HABER SIDO NOTIFICADO

"Este día, la comisión plural de regidores del actual ayuntamiento de #Cajeme me había convocado a comparecer para aclarar dudas del pasado periodo del que fui presidente municipal. Me enteré por los medios de comunicación de dicha intención. No recibí citatorio alguno.

Señalaban que de no asistir o de no aclarar las situaciones de las que tienen duda podría haber requerimientos legales. La legalidad empieza por cubrir el debido proceso para que, con gusto, pueda atender sus inquietudes. Estoy en la mejor disposición de hacerlo", escribió en sus redes sociales.

Según el artículo 48 de la Ley de Administración Municipal, las personas que hayan tenido el carácter de servidores públicos ligados a la administración municipal saliente, están obligados tanto a comparecer, como a proporcionar y atender las observaciones consecuentes.