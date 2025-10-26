Estudiantes del Cobach llevan programa ecológico al sur de Obregón

Estudiantes del Cobach Obregón 2 realizaron la jornada de limpieza y rehabilitación del parque de Villa Fontana en el marco del día Internacional contra el Cambio Climático.

Arely Meza León, directora del plantel, informó que fueron 45 estudiantes de diferentes especialidades quienes participaron en este proyecto, con lo que se busca crear conciencia ambiental entre los habitantes del sur de Obregón, además de regresarle vida y embellecer ese espacio comunitario.

"Con acciones como esta, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad y la formación de ciudadanos responsables que actúan por un futuro más verde y justo para todos".

La actividad forma parte del programa Aula, Escuela Comunidad, con el que se fortalecen los lazos entre la institución educativa, la comunidad de Obregón y diferentes áreas de Seguridad Pública Municipal con acciones conjuntas en la prevención del delito y el rescate de espacios públicos.

CREAN LAZOS CON LA COMUNIDAD

Añadió que la jornada muestra cómo la ciudadanía puede generar impactos para enfrentar los retos climáticos desde lo local, aprovechando las aulas y contenidos de clases para impulsarlos.

"Esta jornada no solo representó una acción ambiental, sino también un ejemplo de participación ciudadana y conciencia ecológica, valores fundamentales para enfrentar los retos del cambio climático desde lo local".

Los alumnos son de la primera generación de la capacitación en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible, a cargo del maestro Israel Morales Martínez de la institución educativa.