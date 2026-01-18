  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 18 De Enero Del 2026
Ciudad Obregón

Esperanza requiere más policías

Los elementos no se dan abasto, pues además de atender la Comisaría deben apoyar a la corporación en otras partes del municipio cuando son requeridos

Ene. 18, 2026
Más elementos y unidades policiacas requiere la comisaría de Esperanza, ya que la demanda supera a los policías, quienes incluso deben acudir a otras partes del municipio a apoyar a la corporación de Seguridad Pública Municipal cuando estos son requeridos por alguna situación.

El comisario Ricardo Rodríguez Moreno explicó que actualmente los elementos destinados a esta área de la zona rural realizan 3 turnos al día.

“Tenemos pocas unidades para la comisaría, tenemos un comandante, 13 elementos y 3 patrullas. En la comunidad de Hornos tenemos un comandante también, con sus elementos, todos ellos hacen 3 turnos diarios y cuando se les requiere en otro lugar ellos deben acudir para brindar su apoyo. Lo que se requiere es integrar más gente al cuerpo policiaco, buscar la manera de que tengamos más elementos para una mayor seguridad”, dijo.

Aunque no dio a conocer la cantidad exacta que se requeriría para eficiente la seguridad pública en la Comisaría, destacó que los elementos no se dan abasto actualmente.

“No se dan abasto, debemos tener la cantidad de oficiales suficientes para inhibir cualquier tipo de violencia, y tenemos que ver qué hacer respecto a problemas administrativos, porque mucha gente no paga el agua ni los servicios, tenemos que intervenir para que colabore más la gente, que sea más responsable para traer más beneficio a las comisarías”, explicó.

Hay cerca de 100 casas abandonadas en la comisaría a las que se les da un mal uso, situación que se trabaja en resolver, dijo el comisario.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

