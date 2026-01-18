  • 24° C
AA busca crecer en Cajeme

La agrupación tiene identificados puntos clave de Cajeme donde considera adecuado instalar nuevos centros

Ene. 18, 2026
La asociación Alcohólicos Anónimos (AA) analiza abrir nuevos centros en el Área Sonora Sur, pues se han detectado zonas claves del municipio de Cajeme en donde se requiere la presencia de este grupo de apoyo, principalmente porque cada vez más jóvenes caen en el alcoholismo, así como en el consumo de otras sustancias.

"Ahorita somos alrededor de 95 grupos en el área que comprende al municipio de Cajeme, pero sabemos que no es suficiente, tenemos identificadas algunas áreas en donde sería bueno poner un grupo de apoyo, más que nada cerca de las universidades, así como en las colonias Casa Blanca y Villas del Rey", dijo Héctor, coordinador del Área Sonora Sur.

Asimismo, mencionó que se busca colaborar con instituciones universitarias, como sucede con el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca), con quien actualmente hay un convenio de colaboración.

La agrupación adelantó que se busca establecer este tipo de colaboraciones con el Ministerio Público, para lo cual se ha tenido acercamiento con las autoridades municipales.

"Los convenios de colaboración con el Ministerio Público se terminaron hace tiempo por cambios de leyes y otros factores, pero nos hemos acercado con el alcalde Javier Lamarque, así como la Secretaría de Seguridad Pública. Ellos revisan el convenio de colaboración para que las personas que tiene un accidente y vienen alcoholizados puedan estar en uno de nuestros grupos", comentó.

La agrupación externó que también ha habido acercamiento para poder establecer vínculos con centros de rehabilitación.

"Muchos jóvenes están en centros de rehabilitación, duran días al rehabilitarse y vuelven a recaer, porque no hay un seguimiento al proceso de recuperación, por lo que ya hay acercamiento con aliados en el gobierno para que pongamos en marcha el programa Uniendo orillas, para que los jóvenes que salen puedan tener un seguimiento en uno de nuestros grupos", informó Arturo.

Personas que busquen apoyo por el alcoholismo pueden comunicarse al teléfono 4139149.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

