Esperan se concreten nuevos parques industriales en Cajeme

Como una forma de fomentar el crecimiento y desarrollo económico tan necesario en el municipio de Cajeme, se espera que el mediano a largo plazo puedan concretarse los proyectos existentes para la construcción de nuevos parques industriales, expresó Francisco Fernández Jaramillo.

El presidente de la Canacintra delegación Ciudad Obregón comentó que, con ello, se podrían obtener miles de nuevos empleos para ciudadanos, y emplear a una gran parte de los egresados de las distintas universidades existentes en la localidad.

Para que ello sea posible, es necesario que se hagan los accesos y se acerquen los servicios tan necesarios a los sitios donde quedarían enclavados los nuevos parques; esta es la parte que le toca hacer al gobierno, comentó en dirigente empresarial.

Por otra parte, mencionó que los empresarios desarrolladores estarían haciendo lo que les corresponde, como es todo lo relativo a la inversión en instalaciones de agua y drenaje para hacer las conexiones con lo que le toca al gobierno.

Consideró, por otra parte, que la construcción d los nuevos desarrollos de carácter industrial no se contraponen con los trabajos que actualmente se llevan a cabo para rehabilitar el Parque Industrial de Ciudad Obregón (PICO), ni tampoco existe riesgo de que, una vez que algún nuevo parque se concrete, las empresas establecidas en el actual pudieran migrar a otro de los recién construidos.

Finalmente, hizo ver que, para poder convertir a Cajeme en un polo de desarrollo, como se ha venido ofreciendo desde los ámbitos estatal y federal se requiere de un proyecto en forma, que tome en cuenta la vocación agrícola de la región y entre otros rubros, se hagan también propuestas relativas a la transformación de dichos productos del sector primario.