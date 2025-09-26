Programas Bienestar dejan derrama económica en Sonora

Los seis programas de la Secretaría del Bienestar dejaron una derrama económica superior a los 2 mil 400 millones de pesos durante la dispersión de septiembre en Sonora, informó el delegado de esa dependencia federal, Octavio Almada Palafox.

Los recursos se dispersaron a los derechohabientes entre los días 1 y 25 de septiembre por orden alfabética y fue a través de la tarjeta del Banco Bienestar, de la que pueden disponer recursos en ventanilla, por medio de los cajeros automáticos o pagar con terminal.

"Del día primero de septiembre al 25 de septiembre, fue el calendario de dispersión a los compañeros de los programas de Bienestar, qué programas de Bienestar: Pensión de Adulto Mayor, Pensión para Persona con Discapacidad, el de Niñas y Niños, también Pensión Mujeres Bienestar y el de Sembrando Vida, llegaron más de 2 mil 400 millones de pesos en estos 25 días a Sonora".

Este mes también se entregaron las tarjetas de los programas a las personas que se registraron durante el mes de julio, quienes recibirán el depósito de sus pensiones en la próxima dispersión.

En verano se tuvieron incorporaciones a los programas Pensión para el Bienestar del Adulto Mayor y Pensión Mujeres Bienestar, en este último por primera vez se incorporó a las mujeres de 60 a 64 años.