Ciudad Obregón

Programas Bienestar dejan derrama económica en Sonora

La dispersión de los recursos se hizo en los 72 municipios y dejó una derrama importante, afirmó el delegado del Bienestar

Sep. 26, 2025
Durante el pago de los recursos se instaron carpas por fuera de los Bancos del Bienestar para evitar afectaciones por el sol y el calor
Los seis programas de la Secretaría del Bienestar dejaron una derrama económica superior a los 2 mil 400 millones de pesos durante la dispersión de septiembre en Sonora, informó el delegado de esa dependencia federal, Octavio Almada Palafox.

Los recursos se dispersaron a los derechohabientes entre los días 1 y 25 de septiembre por orden alfabética y fue a través de la tarjeta del Banco Bienestar, de la que pueden disponer recursos en ventanilla, por medio de los cajeros automáticos o pagar con terminal.

"Del día primero de septiembre al 25 de septiembre, fue el calendario de dispersión a los compañeros de los programas de Bienestar, qué programas de Bienestar: Pensión de Adulto Mayor, Pensión para Persona con Discapacidad, el de Niñas y Niños, también Pensión Mujeres Bienestar y el de Sembrando Vida, llegaron más de 2 mil 400 millones de pesos en estos 25 días a Sonora".

Este mes también se entregaron las tarjetas de los programas a las personas que se registraron durante el mes de julio, quienes recibirán el depósito de sus pensiones en la próxima dispersión.

En verano se tuvieron incorporaciones a los programas Pensión para el Bienestar del Adulto Mayor y Pensión Mujeres Bienestar, en este último por primera vez se incorporó a las mujeres de 60 a 64 años.

Francisco Minjares
