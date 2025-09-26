  • 24° C
Ciudad Obregón

Cecati promueve el inglés en Obregón

Con este curso se busca que los estudiantes accedan a mejores oportunidades laborales

Sep. 26, 2025
Los cursos ya están por iniciar y se tienen diferentes áreas de especialidad que pueden abordarse
Para que acercar mejores oportunidades laborales a las personas a través del área de idiomas, el Instituto de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) 94 Obregón arrancará su curso de Inglés básico "Starter" para el periodo octubre-diciembre.

La directora del plantel, Karla Trujillo Zavala, informó que los cursos del último trimestre del año están por iniciar y, en el caso de inglés, está pensado en ayudar a que las personas puedan mejorar sus carreras profesionales.

El curso inicia el 6 de octubre y concluye el 15 de diciembre, con un costo de 600 pesos por el periodo que dura, el cual es nivel inicial para todos aquellos que quieran incursionar en este idioma.

imagen-cuerpo

Los cursos son de lunes a jueves de las 16:00 a las 19:30 horas en las instalaciones del Cecati Obregón y los interesados pueden inscribirse todavía al cierre de este mes e inicios del siguiente.

Este curso está abierto para la población de 15 años en adelante, con lo que se busca que accedan a oportunidades sin importar de la edad que tengan.

Con este tipo de cursos se puede acceder a mejores oportunidades laborales, acceso a información, entre otros beneficios que traen consigo.

Trujillo Zavala dijo que este curso también ayuda a que las personas puedan certificarse en el idioma, lo cual las acredita como hablantes del idioma y los avala con acreditaciones oficiales.

Añadió que el resto de los cursos también están por iniciar, por lo que recomendó revisar las redes sociales del Cecati Obregón o comunicarse al número de Whatsapp 6441-248805 para más información.

Francisco Minjares
Francisco Minjares
