  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 26 De Septiembre Del 2025
Ciudad Obregón

Abejas pueden ser agresivas: Llama Protección Civil de Cajeme a reportar

Esta semana hubo reportes en cuatro escuelas de la ciudad, los cuales fueron atendidos por las autoridades

Sep. 26, 2025
Durante la semana sólo se tuvo reporte de cinco alumnos picados por abejas y ninguno de ellos se encontró en peligro
Todas las abejas tienen el potencial de ser agresivas, por lo que los directores o docentes que detecten enjambres en las escuelas deben reportarlas al 911 para que acuda personal capacitado, afirmó el director de Protección Civil en Cajeme, Francisco Mendoza Calderón.

El funcionario local aclaró que no sólo las abejas africanas son agresivas, sino que todas tienen el potencial de serlo en caso de que se sientan amenazadas, por lo que recomendó a directivos, docentes y comunidad escolar en general a aplicar los protocolos cuando detecten alguno.

"Todas las abejas pueden ser agresivas, hay una ley que prohíbe matarlas, pero si se tiene un riesgo inminente si se debe de actuar, lo que se hace es que acude un apicultor y se lleva el panal".

DEBEN REPORTAR AL 911 

Mendoza Calderón llamó a los directores de los planteles a reportar la presencia de abejas al 911 para que acudan las autoridades y personal apicultor capacitado a removerlas, ya que moverlas ellos mismos o el personal de intendencia puede representar un riesgo.

"Lo que deben hacer cuando detecten un panal o la presencia de abejas, es que hablen inmediatamente al 911, que le hablen a un apicultor, eso es lo que se debe de hacer, pero es muy importante que no intenten remover ellos mismos a las abejas porque ahí sí puede correrse un riesgo".

Esta semana se tuvieron reportes de abejas en cuatro escuelas públicas, tres de ellas en el interior y una en las inmediaciones, las cuales fueron atendidas por autoridades y movilizadas por un apicultor.

Las escuelas que han suspendido clases por la presencia de abejas han retomado actividades de forma normal una vez que se retiran los enjambres, por lo que los niños no han visto sus materias afectadas, agregó.

Francisco Minjares
