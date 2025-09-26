Ayudará Comisión Consultiva del AICO a promover el turismo

La reciente instalación de la Comisión Consultiva del Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón (AICO) deberá ayudar para la promoción del turismo hacia el sur de Sonora, gestionar la llegada de nuevos vuelos y, en cierta medida, a la atracción de nuevas inversiones para el municipio de Cajeme, consideró Gustavo Cárdenas García.

El presidente de la Canaco Ciudad Obregón dijo que entre las cosas que se ven en la Comisión está todo lo relativo a la operatividad del aeropuerto; las mejoras que se le han venido haciendo y las pláticas que se llevan a cabo de manera constante con las aerolíneas, siempre buscando el beneficio para el municipio y la región.

Entre las mejoras que se han hecho, a partir de que este organismo existe, está el cambio de los equipos de aire acondicionado, la instalación del nuevo elevador y la ampliación, que está en proceso, de la pista para soportar aeronaves más grandes tanto par pasaje como para carga, afirmó el dirigente empresarial.

Comentó que en la reunión de instalación de la Comisión estuvieron presentes directivos de las aerolíneas con presencia en el AICO, y tocó a éstos exponer los motivos por los que tuvieron que suspender vuelos que recientemente habían puesto en marcha, como el de Volaris de Ciudad Obregón a Monterrey, que no tuvo suficiente demanda y por lo tanto, rentabilidad.

Incluso, el otro itinerario que tampoco prosperó lo suficiente, es el de la línea Volaris a Guadalajara que le faltó mayor demanda por parte de los usuarios.

En la medida en que haya mayor demanda, deberán irse concretando más vuelos, tanto nacionales como internacionales, estimó el dirigente de la Cámara Nacional de Comercio en Ciudad Obregón.