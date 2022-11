Esperan cobertura de aguinaldo al 100 por ciento

El año pasado las empresas cumplieron en su totalidad con los trabajadores conforme lo establece la ley, abundó el líder cetemista, principalmente en las maquiladoras y otras empresas del Parque Industrial de Ciudad Obregón.

"No hemos registrado pagos directos a los trabajadores de las empresas, pero sí hay negocios que los depositan desde mediados y finales de noviembre, aunque normalmente es entrando diciembre es cuando lo empiezan a entregar la gran mayoría de las empresas y tienen como límite el día 20 de diciembre, legalmente hablando", precisó.

La Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores gozarán de un pago mínimo de quince días de aguinaldo, o su equivalente en caso que no tengan un año cumplido.

Llamó a los trabajadores que vayan a recibir los ingresos por esta prestación a utilizarlo primordialmente en necesidades del hogar y no dejarse llevar por ofertas o fiestas.

"Hay que enfocarnos primeramente en las necesidades primordiales del hogar, esa es la recomendación que hacemos no nada más como organización, tenemos mucha relación con las familias de los trabajadores y les hacemos esa recomendación, que no gasten el dinero en la fiesta, en artículos que no necesitan y se dejan postergadas las necesidades que tienen en el día a día los trabajadores", indicó.