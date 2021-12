Esperan apoyos estatales para tarifas de estudiantes

El concesionario, Bernardo Beltrán Rodríguez, explicó que el gobierno estatal no les ha definido nada con respecto al tema y se ha generado incertidumbre en torno al mismo.

"Ya se espera que regresen los estudiantes, el problema es que, como no hay apoyos para el estudiante gratis, nosotros no podemos brindarlo. Hay mucha incertidumbre, no hay los apoyos para la tarifa especial, para la tarifa de estudiantes, no conocemos esto", detalló.

Los estudiantes representan alrededor del 50 por ciento del pasaje del sector, por lo que su regreso a las aulas beneficiará a los transportistas urbanos, pero se requiere primero definir de qué manera se va a apoyar en la tarifa especial.

Dijo que estarán a la espera que se dé a conocer el proyecto que tenga el gobierno estatal para el transporte urbano y con ello saber cuáles serán las condiciones en que estarán operando para el año entrante.