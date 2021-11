Espera disculpa pública en caso de acoso sexual

Debido a que en la fotografía que recibió del acosador no viene su rostro sino sus partes íntimas, es que personal de la Fiscalía General de Justicia en Sonora le informó que no procedía una denuncia por acoso sexual a la bombera voluntaria de Ciudad Obregón que denunció el caso ante Contraloría en Cajeme.

"Me dijeron que no entraba la demanda porque según no se miraba la cara de él ... me mandó una fotografía de su parte íntima y yo me saqué de onda y le dije ¿y esa foto, por qué la mandas?, y me dijo que no pasaba nada, que solo era una foto y la borró, pero antes yo ya había tomado un screenshot", explicó.