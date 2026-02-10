Escuela Normal Superior de Obregón ofertará 50 espacios en dos licenciaturas

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

A partir del 17 de febrero podrán registrarse los aspirantes a ocupar uno de los 50 espacios que ofertará la Escuela Normal Superior de Obregón (ENSO) para el siguiente ciclo académico en dos licenciaturas, informó el director del plantel, Manuel Argüelles Morales.

OFERTA EDUCATIVA LIMITADA POR FALTA DE INFRAESTRUCTURA

El académico dijo que la plataforma para los aspirantes abre la siguiente semana y en esta convocatoria se ofertarán únicamente dos carreras debido a la falta de espacio para abrir las cuatro.

"Nosotros proyectamos todos los programas que tenemos, pero hay necesidad de recursos y no hay nada seguro para construir más aulas, entonces vamos a ofrecer únicamente dos licenciaturas para garantizar los espacios suficientes a los estudiantes", informó.

Para evitar que afecte a los alumnos la falta de espacio, se abrirán solamente la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Idioma Español y la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Idioma Inglés, con lo que se busca formar a los alumnos de Obregón y sus alrededores que quieran ser maestros en especializados en esas áreas académicas.

La universidad tiene proyectado abrir las cuatro licenciaturas para el ciclo 2027, ya que tradicionalmente las cierran un año para dar oportunidad a que salgan los grupos que están cursando.

PROYECCIONES Y EGRESOS PARA EL CICLO ACADÉMICO

"Ya lo hemos hecho, por ejemplo, el año pasado abrimos los cuatro grupos, el antepasado, dos y así nos vamos alternando, de esa manera garantizamos todos los espacios", mencionó.

Argüelles Morales dijo que en verano egresan 26 alumnos de Español, 18 de Inglés y 22 de Matemáticas, con lo que se espera contar con más espacios para los estudiantes de nuevo ingreso.

Para atender de una mejor manera a los estudiantes y garantizarles espacios suficientes, la ENSO ya solicitó presupuesto para la construcción de nuevas aulas, pero no se ha tenido respuesta.