  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 10 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Es obligación de conductores revisar periódicamente sus vehículos: Tránsito de Cajeme

El artículo 106 de la Ley de Tránsito indica que los choferes deben hacer un chequeo preventivo periódicamente para evitar incidentes

Sep. 10, 2025
Es obligación de conductores revisar periódicamente sus vehículos: Tránsito de Cajeme

Hacer revisiones periódicas a los vehículos, es obligación de todos los conductores, de acuerdo con la Ley de Tránsito del municipio de Cajeme.

El encargado del Departamento de Educación Vial, Francisco Javier Jaime Palomares, indicó que en el artículo 106 de dicha ley se establece que ninguna persona deberá poner en movimiento un vehículo, sin que previamente se cerciore de que puede hacerlo con seguridad.

"La obligación es checar el vehículo dependiendo el uso que le des, revisar niveles y frenos, si es necesario llevarlo al mecánico a revisión preventiva", mencionó Jaime Palomares, quien además, dijo que en la región esta práctica no suele ser muy común.

imagen-cuerpo

En ese sentido, dijo que en muchas ocasiones se encuentran automóviles varados a media calle, sin gasolina o con la batería descargada, lo cual, pudo haberse evitado con un rápido chequeo.

Por último, dijo que el no respetar dicho artículo de la Ley de Tránsito no se refleja en una sanción, sin embargo, al omitirlo podrían cometer otras faltas, u ocasionar algún accidente.

"Son muchas cosas que pueden pasar y esos puntos básicos pueden provocar un accidente de tránsito", finalizó.

Roke Arballo
Roke Arballo
Contenido Relacionado
IMSS: Sonora tiene recuperación de empleos
Ciudad Obregón

IMSS: Sonora tiene recuperación de empleos

Septiembre 10, 2025

El sector primario y las industrias extractivas fueron de los que registraron más incrementos

Itson promueve prevención del suicidio
Ciudad Obregón

Itson promueve prevención del suicidio

Septiembre 10, 2025

A través de visibilizar el suicidio se buscan prevenir casos y detectar los signos de alerta

Talento sonorense brilla en One Piece: el animador Kieca pone en alto a México
Ciudad Obregón

Talento sonorense brilla en One Piece: el animador Kieca pone en alto a México

Septiembre 10, 2025

Este animador logró cumplir uno de los sueños de cualquier artista: formar parte del equipo detrás de uno de los animes más importantes de la historia