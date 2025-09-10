Es obligación de conductores revisar periódicamente sus vehículos: Tránsito de Cajeme

Hacer revisiones periódicas a los vehículos, es obligación de todos los conductores, de acuerdo con la Ley de Tránsito del municipio de Cajeme.

El encargado del Departamento de Educación Vial, Francisco Javier Jaime Palomares, indicó que en el artículo 106 de dicha ley se establece que ninguna persona deberá poner en movimiento un vehículo, sin que previamente se cerciore de que puede hacerlo con seguridad.

"La obligación es checar el vehículo dependiendo el uso que le des, revisar niveles y frenos, si es necesario llevarlo al mecánico a revisión preventiva", mencionó Jaime Palomares, quien además, dijo que en la región esta práctica no suele ser muy común.

En ese sentido, dijo que en muchas ocasiones se encuentran automóviles varados a media calle, sin gasolina o con la batería descargada, lo cual, pudo haberse evitado con un rápido chequeo.

Por último, dijo que el no respetar dicho artículo de la Ley de Tránsito no se refleja en una sanción, sin embargo, al omitirlo podrían cometer otras faltas, u ocasionar algún accidente.

"Son muchas cosas que pueden pasar y esos puntos básicos pueden provocar un accidente de tránsito", finalizó.