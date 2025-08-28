  • 24° C
Ciudad Obregón

Colecta solidaria del Juzgado Séptimo beneficia a niños con útiles escolares

Trabajadores del Juzgado Séptimo de Distrito participan en iniciativa apoyo de niños de escasos recursos

Ago. 28, 2025
Con la finalidad no solo de facilitar el regreso a clases, sino de impulsar a las nuevas generaciones en desarrollar todo su potencial en beneficio de la comunidad, trabajadores del Juzgado Séptimo de Distrito en coordinación con el albergue Itom Kari, hicieron entrega de útiles escolares a 19 niños de escasos recursos.

Jazmín Angélica Murillo Badilla, jueza Séptimo de Distrito detalló que la iniciativa de llevar a cabo la colecta para la adquisición de los útiles escolares nace de la inquietud de cuidar a las infancias, animándolas a que tengan confianza en sí mismas para que salgan adelante y motivarlas a consolidar sus sueños.

"Una de las cosas que nos mueve, más allá de la pasión por nuestro trabajo, es la oportunidad de ayudar. Creo que nos corresponde a todos tratar de hacer una mejor sociedad, es importante cuidar a nuestras infancias, animarlas, que tengan confianza en sí mismas y que salgan adelante para lograr todo lo que se propongan, esa es una de las filosofías con las que trabajamos aquí en el juzgado en la parte de la responsabilidad social", compartió la legista.

imagen-cuerpo

Por tal motivo, durante la entrega de los enseres escolares, se realizó una plática motivacional dirigida a los niños presentes, en la que representantes de distintas profesiones expusieron la importancia de prepararse para ser una persona que aporte su granito de arena en busca de una mejor sociedad.

"Vinieron dos bomberos, una mujer y un hombre, demostrando que puedes ser lo que quieras con independencia si eres niño o niña, además de un policía municipal, un militar en retiro, que nos platicó un poquito de su vida, un reportero, que nos habló de la importancia de informar con la verdad, un abogado, que nos habló de la importancia de su labor y yo como jueza federal también expuse mi testimonio y cómo buscamos proteger los derechos de todos", señaló la titular del juzgado.

imagen-cuerpo

Para la entrega de los útiles, los menores contaron con padrinos y madrinas, quienes ayudaron a los menores a escoger su material para el próximo ciclo escolar, dando la oportunidad que cada niño eligiera a su propio gusto, brindándoles así esa emoción que cada estudiante ha disfrutado al acudir a surtir su lista de artículos escolares.

Finalmente, la visita a las instalaciones al Juzgado Séptimo culminó con un convivio en las que los jóvenes pudieron de disfrutar de un momento de esparcimiento compartiendo un pequeño refrigerio.

Román González
