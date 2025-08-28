Ofrecen más de 400 plazas laborales a jóvenes de Cajeme

Más de 400 plazas laborales se ofrecieron por parte de más de 30 empresas a jóvenes durante la Feria Nacional de Empleo para las Juventudes Cajeme 2025, que se llevó a cabo hoy en la planta alta del Palacio Municipal de Cajeme, informó el secretario de Desarrollo Económico, Fernando Durazo Picos.

Este evento se llevó a cabo con el objetivo de acercar oportunidades a la juventud que busca la manera de generar ingresos para ellos y sus familias. Quienes asistieron tuvieron la oportunidad de entregar su currículum directamente a los reclutadores, conocer diferentes opciones laborales y recibir asesoría especializada. Asimismo, como parte de las actividades, se ofrecieron talleres para la elaboración de currículum vitae, apoyo en el llenado de solicitudes de empleo y acompañamiento con el SAT para la impresión de la constancia de situación fiscal, documento indispensable para ingresar a una empresa.

Durante el protocolo de inauguración, el presidente Javier Lamarque dio la bienvenida a los asistentes, resaltando la importancia de este tipo de eventos que fortalecen la economía local.

"En Cajeme estamos trabajando fuerte en la generación de empleos y en el mejoramiento de nuestra economía con el apoyo del Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien ha sido y es el principal motor para la inversión de nuestro municipio, con la llegada de nuevas empresas a Cajeme y con la creación de un nuevo parque industrial, estamos recuperando la economía y vamos a seguir trabajando fuertemente", expresó.

El secretario del Trabajo en Sonora, David Fernando Soto Alday, destacó que este tipo de ferias buscan abrir puertas a la juventud sonorense y generar puentes que fortalezcan el empleo formal.

El gobierno municipal trabaja en la atracción de más inversiones para que el talento local se quede en Cajeme.