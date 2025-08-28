Constellation Brands apoya a estudiantes de Sonora

Un total de 500 estudiantes universitarios y de preparatoria de Sonora recibieron reconocimientos del programa de excelencia "El Valor de Educar" de Constellation Brands para que puedan potenciar su desarrollo y concluir sus estudios.

Los alumnos que recibieron sus reconocimientos se suman al programa y son considerados por la empresa como agentes de cambio.

Los beneficiarios obtendrán beneficios como programas formativos de desarrollo personal y liderazgo comunitario, orientación vocacional vía "Trazando tu Propósito", el pago de sus cuotas escolares, programas formativos para la inserción al mercado laboral, comunidad de egresados y bolsas de trabajo, entre otros.

INSTITUCIONES QUE PARTICIPARON

Las instituciones educativas de nivel media superior que participaron en esta edición fueron el Cecyte y Conalep, cuyos estudiantes y directivos afirmaron que este programa les ayuda a seguir soñando y buscando la excelencia.

Las universidades fueron el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca), Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui (ITVY), Universidad La Salle Noroeste (ULSA), Universidad de Sonora (Unison), Universidad Tecnológica de Etchojoa (UTE) y la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora (UTS).

Jorge Burgos, gerente general de Constellation Brands en Obregón, resaltó que estos agentes de transformación contribuirán al bienestar de la comunidad en la que se desenvuelven.

"Hoy impulsamos la historia de nuevos 500 agentes de transformación, quienes a través de más y mejores oportunidades y su compromiso, contribuirán al bienestar de su comunidad".

SE SUMA A PROGRAMAS DE GOBIERNO

Por su parte, el Secretario de Educación y Cultura, Froylán Gámez Gamboa, destacó la importancia de este apoyo de Constellation Brands y dijo que se suma a las becas que impulsa el Gobierno del Estado en apoyo a los estudiantes sonorenses.