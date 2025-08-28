  • 24° C
Gobierno de Cajeme convoca a escuelas a participar en desfile del 16 de septiembre

Se busca superar los resultados del año pasado, cuando desfilaron 27 contingentes

Ago. 28, 2025
María Cristina Pérez Valenzuela, subdirectora de Valores Cívicos
La Dirección de Valores Cívicos de Cajeme realiza una invitación a los planteles educativos que deseen participar en los contingentes que integrarán el desfile del 16 de septiembre por el 215 aniversario de la Independencia de México, para lo cual deberán de cumplir con una serie de requisitos.

La subdirectora de Valores Cívicos, María Cristina Pérez Valenzuela, informó que podrán participar instituciones educativas de todos los niveles, teniendo como requisito principal enviar previamente al correo Gesquer@cajeme.gob.mx una reseña, especificando además los integrantes que conformarán el contingente.

"Las y los interesados deberán registrarse a más tardar el día 11 de septiembre a las 13:00 horas, proporcionando número de integrantes y una breve reseña histórica de la institución, todas las escuelas y asociaciones que deseen sumarse están cordialmente invitadas", dijo.

EL RECORRIDO

Adelantó que el punto de encuentro del desfile será sobre la calle 5 de Febrero entre Hidalgo y Guerrero, mismo que dará inicio a las 8:00 horas, por lo que se pide puntualidad a los contingentes.

Para mayores, las personas interesadas pueden contactarse al teléfono de la Subdirección de Valores Cívicos, al 644-410-5113 o al correo Gesquer@cajeme.gob.mx.

"Es importante que las primarias, secundarias y preparatorias se sumen para seguir promoviendo los valores cívicos en el municipio de Cajeme", comentó.

La subdirectora destacó que el año pasado participaron mil 371 personas, con 27 contingentes, 33 vehículos y 8 motociclistas, por lo que se espera superar las expectativas.

Javier Zepeda
Javier Zepeda
