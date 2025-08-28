Módulo de Contraloría recibe hasta 40 quejas por día

Entre 30 y 40 quejas se reciben a diario en el Módulo de Contraloría Social que se instaló a finales de julio en la entrada del Palacio Municipal de Cajeme, según información del personal encargado del mismo; a la fecha van 477 denuncias realizadas, siendo la mayoría en relación a DIF Cajeme y la Secretaría de Desarrollo Urbano.

Hacia el DIF, se han recibido 93 quejas, de las cuales, 80 ya fueron atendidas y el resto no corresponden a asuntos que sean competencia de la dependencia, mientras que 60 denuncias han sido canalizadas a la Secretaría de Desarrollo Urbano de Cajeme, y 83 a la Dirección de Inspección y Vigilancia.

También se han registrado 49 quejas con relación a la Secretaría del Bienestar de Cajeme, 20 a Contraloría, 13 a regidores, 7 a presidencia municipal,15 a Sindicatura, 9 en Oficializa Mayor, 17 con relación a atención jurídica, 6 a Imagen Urbana y 11 a la Dirección de Ingresos.

El presidente municipal, Javier Lamarque, destacó que la respuesta ha sido positiva por parte de la ciudadanía y que de las 477 quejas que se han recibido, 402 han tenido una resolución que ha causado conformidad a los denunciantes, 30 han causado inconformidades y 45 quejas se encuentran en estatus de indeterminadas.

"Ha sido muy exitoso. Nos ha servido muchísimo para ver dónde estamos fallando y mejorar la atención a la población", dijo.

Cabe señalar que el objetivo del módulo es que los ciudadanos sean canalizados a las áreas correspondientes ante alguna denuncia. También se pueden interponer quejas contra funcionarios públicos para que se tomen cartas en el asunto.