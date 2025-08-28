  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 28 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Módulo de Contraloría recibe hasta 40 quejas por día

La mayoría han sido en relación a DIF Cajeme y Desarrollo Urbano

Ago. 28, 2025
El módulo opera de lunes a viernes, de las 8:00 a las 15:00 horas
El módulo opera de lunes a viernes, de las 8:00 a las 15:00 horas

Entre 30 y 40 quejas se reciben a diario en el Módulo de Contraloría Social que se instaló a finales de julio en la entrada del Palacio Municipal de Cajeme, según información del personal encargado del mismo; a la fecha van 477 denuncias realizadas, siendo la mayoría en relación a DIF Cajeme y la Secretaría de Desarrollo Urbano.

Hacia el DIF, se han recibido 93 quejas, de las cuales, 80 ya fueron atendidas y el resto no corresponden a asuntos que sean competencia de la dependencia, mientras que 60 denuncias han sido canalizadas a la Secretaría de Desarrollo Urbano de Cajeme, y 83 a la Dirección de Inspección y Vigilancia.

También se han registrado 49 quejas con relación a la Secretaría del Bienestar de Cajeme, 20 a Contraloría, 13 a regidores, 7 a presidencia municipal,15 a Sindicatura, 9 en Oficializa Mayor, 17 con relación a atención jurídica, 6 a Imagen Urbana y 11 a la Dirección de Ingresos.

El presidente municipal, Javier Lamarque, destacó que la respuesta ha sido positiva por parte de la ciudadanía y que de las 477 quejas que se han recibido, 402 han tenido una resolución que ha causado conformidad a los denunciantes, 30 han causado inconformidades y 45 quejas se encuentran en estatus de indeterminadas.

"Ha sido muy exitoso. Nos ha servido muchísimo para ver dónde estamos fallando y mejorar la atención a la población", dijo.

Cabe señalar que el objetivo del módulo es que los ciudadanos sean canalizados a las áreas correspondientes ante alguna denuncia. También se pueden interponer quejas contra funcionarios públicos para que se tomen cartas en el asunto.

Javier Zepeda
Javier Zepeda
Contenido Relacionado
Gobierno de Cajeme convoca a escuelas a participar en desfile del 16 de septiembre
Ciudad Obregón

Gobierno de Cajeme convoca a escuelas a participar en desfile del 16 de septiembre

Agosto 28, 2025

Se busca superar los resultados del año pasado, cuando desfilaron 27 contingentes

Camiones nuevos que operará el Ayuntamiento llegarían a principios de septiembre
Ciudad Obregón

Camiones nuevos que operará el Ayuntamiento llegarían a principios de septiembre

Agosto 28, 2025

Serán 11 unidades , mismas que retomarán el tradicionar recorrido de la Línea 9

Toman precauciones en asentamiento ante posibles lluvias
Ciudad Obregón

Toman precauciones en asentamiento ante posibles lluvias

Agosto 27, 2025

Las casas se ven afectadas al estar construidas en su mayoría con cartón y madera