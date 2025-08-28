Cámaras de vigilancia serán instaladas en paso a desnivel de Cajeme

Debido a que persisten las anomalías en el paso a desnivel de la calle 200 que ponen en riesgo el funcionamiento de las bombas con las que se desfoga el agua cuando se registran fuertes lluvias, la Secretaría de Imagen Urbana uy Servicios Públicos dio a conocer que se contempla instalar cámaras de vigilancia en esta zona de Cajeme.

Gerardo Sastré Iriarte, titular de la dependencia, informó que la noche del pasado miércoles se registraron algunos incidentes en la ciudad, entre los que destacó la caída de 12 árboles y la restricción del paso a desnivel durante algunas horas por la acumulación de agua pluvial.

Sin embargo, al acudir a desfogar, el personal se percató de la presencia de un carrito de supermercado, así como de una acumulación de plásticos y basura, material que, de llegar a las bombas, pudiera causar afectaciones que complicarían la operatividad del paso a desnivel durante meses, en lo que se mandan conseguir más bombas de este tipo, pues son especiales.

En este sentido, extendió un llamado a la población cajemense para que evite estas malas prácticas.

"Todo esto estaba poco antes de entrar al cárcamo de bombeo. Si esto llegara a las bombas destruiría completamente todo. Reiteramos a la población que tenerlo en buen estado es cosa de todos, el paso a desnivel nos sirve a todos. Había mucho plástico, si el motor de las bombas lo agarra se descomponen", advirtió.

En este punto de la ciudad se han quedado atorados automóviles y trailers al intentar cruzar cuando se registran fuertes lluvias, por la acumulación de agua.