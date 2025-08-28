Israel López pide apoyo; tiene cirugía en UMAE de Ciudad Obregón

Israel López, residente de Bahía de Lobos, pide ayuda económica de la sociedad cajemense para salir adelante, ya que debe quedarse este día y mañana en la Unidad Médica de Alta Especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Obregón por una cirugía de cervical.

Con una cobija, él y su familia que lo acompaña, se quedan a dormir en el estacionamiento de la UMAE, por lo que requieren ayuda para poder alimentarse durante estos días.

Quienes deseen apoyar la causa pueden comunicarse al teléfono 664 122 6436 y también depositar apoyo económica al número de cuenta 012180015380420 902.

Debido a descalcificación cerebral y problemas por columna desgastada, Israel López enfrenta distintas afectaciones físicas a su salud, por lo que requiere la intervención. De lo contrario, corre el riesgo de quedar postrado.