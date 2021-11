En penumbras están parques de Las Misiones

"Ahora que está anocheciendo más temprano ya no se puede salir con los niños a jugar porque está muy oscuro desde las 6 ó 7 de la tarde, se corre el riesgo que haya un accidente porque no se mira o que nos asalten, se puede prestar para eso", indicó María del Carmen Gaxiola, vecina de la zona.

Por su parte, la señora Cecilia Galaviz dijo que ella sale con su niña casi todas las tardes a caminar y ya tiene varias semanas que prácticamente todo el sector se encuentra sin alumbrado público.

De igual forma, se tiene el problema de que por las noches la gente deja a sus perros sueltos, los cuales se llevan la basura desde las casas a los parques o la dejan dispersa por la calle, lo que hace que la colonia se vea sucia.

"La gente no cuida a sus animalitos, ellos no saben, pero los dueños sí, deben de tener más cuidado y meterlos a sus casas, no pueden andar por la calle en las noches porque se meten en bola a los botes de basura y se llevan todo lo que pueden para ver que comen y queda regado por todas partes, se ve muy sucia la colonia", indicó.