En Ciudad Obregón, honran memoria de policías caídos en cumplimiento de su deber

El alcalde Javier Lamarque reconoció que la labor de los agentes es fundamental para el desarrollo de actividades productivas y sociales

Ene. 06, 2026
En el marco de la conmemoración del Día del Policía, fueron recordados los agentes que, a lo largo de la historia del municipio, que han perdido la vida mientras cumplían con su deber.

En las afueras de la Jefatura de Policía Municipal; en calle 300 y Jalisco, se realizó un homenaje a los oficiales caídos, que inició con el tradicional pase de lista.

Posteriormente, se hizo el tiro de salva, para finalizar con el toque de silencio, por parte de la Banda de Guerra del 60 Batallón de Infantería del Ejército.

El alcalde de Cajeme, reconoció que la labor de los policías es fundamental para el desarrollo de actividades productiva y sociales.

"Por eso merecen nuestro reconocimiento, merecen nuestro apoyo, merecen siempre la admiración y el respeto", expresó Javier Lamarque Cano, quien agradeció a los elementos de Seguridad Pública con cumplir la responsabilidad de salvaguardar a la sociedad, aun y cuando a algunos les ha costado la vida.

"Creo que la mejor manera de recordarlos y de honrarlos es precisamente cumpliendo con el deber de la seguridad pública, cumpliendo con el deber y la responsabilidad de dar seguridad al pueblo", mencionó.

Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública, Claudio Cruz Hernández, dijo que cada uno de los policías caídos dejó una huella imborrable en la corporación.

"Fueron hijas, hijos, padres, madres, hermanos y amigos, no solo eso, también fueron guardianes del orden", indicó el jefe de la Policía y Tránsito Municipal, quien reafirmó su compromiso para fortalecer a la institución y dignificar la labor policial.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

