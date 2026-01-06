  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 6 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Eligen yaquis a sus autoridades

Después de un proceso que inició el pasado 12 de diciembre, los ocho pueblos tienen gobernador

Ene. 06, 2026
Eligen yaquis a sus autoridades

Luego de un proceso que inició el pasado 12 de diciembre, este martes 6 de enero, los ocho pueblos de la tribu yaqui cuentan ya con su gobernador, cabeza de la autoridad tradicional, y quien junto con la tropa yoemia dirigirá sus destinos durante el periodo de un año.

De acuerdo con la información recabada por Diario del Yaqui, quien encabeza desde ayer la autoridad tradicional en Loma de Bácum es Narciso Valenzuela Flores; el nuevo gobernador de Tórim es Gabriel Suárez Jécari y el de Vícam Pueblo es Crispín Hurtado Espinoza.

Asimismo, el gobernador de Pótam es Juan Saviva; la cabeza de la autoridad tradicional de Rahúm es Alberto Ignacio Martínez García, quien se reeligió; en Huíribis fue electo Nicolás Molina Molina, y en Belem-Pitaya, quien fue reelecto para un cuarto periodo es Abraham Alonso Álvarez Valencia.

El pueblo que hasta ayer en la tarde-noche estaba aún en deliberación era Loma de Guamúchil (tradicional pueblo de Cócorit), pero trascendió que finalmente hubo consenso y se dio la reelección, en la persona de Urbano Jusacamea Valencia.

Una vez electos los nuevos gobernadores, los usos y costumbres de la etnia señalan que la entrega de la vara de mando, así como la consagración en la iglesia puede llevarse a cabo durante el periodo comprendido entre el 6 de enero y el 2 de febrero.

A raíz de la puesta en marcha del Plan de Justicia para la Tribu Yaqui, los distintos pueblos se han visto beneficiados con alrededor de 20 mil millones de pesos en cuestiones como la ampliación del Distrito de Riego 018; el acueducto yaqui, que lleva agua potable a 53 comunidades de la etnia; la Universidad del Pueblo Yaqui; el Hospital Regional de segundo nivel en Vícam Estación, siete clínicas rurales; asimismo, la estación de radio para las comunidades yaquis, entre otras.Después de un proceso que inició el pasado 12 de diciembre, siete de los ocho pueblos tienen gobernador; sólo falta Loma de GuamúchilDespués de un proceso que inició el pasado 12 de diciembre, siete de los ocho pueblos tienen gobernador; sólo falta Loma de Guamúchil

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

Contenido Relacionado
Pronostican buen crecimiento del sur de Sonora
Ciudad Obregón

Pronostican buen crecimiento del sur de Sonora

Enero 06, 2026

Podría llegar al 2.5%, cuando la previsión para el país es de tan sólo 1.55% como máximo: Francisco Fernández

Avanza ampliación de la Universidad del Pueblo Yaqui
Ciudad Obregón

Avanza ampliación de la Universidad del Pueblo Yaqui

Enero 06, 2026

Este lunes retornaron a sus clases 518 alumnos de las cuatro carreras que ofrece la institución: Crescencio Buitimea

Cierra con baja actividad industria de la construcción
Ciudad Obregón

Cierra con baja actividad industria de la construcción

Enero 06, 2026

El 2025 fue un año de poco movimiento, de manera que sólo el 50% de socios de la CMIC en Cajeme tuvieron suficiente trabajo: Gamboa