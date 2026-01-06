Eligen yaquis a sus autoridades

Luego de un proceso que inició el pasado 12 de diciembre, este martes 6 de enero, los ocho pueblos de la tribu yaqui cuentan ya con su gobernador, cabeza de la autoridad tradicional, y quien junto con la tropa yoemia dirigirá sus destinos durante el periodo de un año.

De acuerdo con la información recabada por Diario del Yaqui, quien encabeza desde ayer la autoridad tradicional en Loma de Bácum es Narciso Valenzuela Flores; el nuevo gobernador de Tórim es Gabriel Suárez Jécari y el de Vícam Pueblo es Crispín Hurtado Espinoza.

Asimismo, el gobernador de Pótam es Juan Saviva; la cabeza de la autoridad tradicional de Rahúm es Alberto Ignacio Martínez García, quien se reeligió; en Huíribis fue electo Nicolás Molina Molina, y en Belem-Pitaya, quien fue reelecto para un cuarto periodo es Abraham Alonso Álvarez Valencia.

El pueblo que hasta ayer en la tarde-noche estaba aún en deliberación era Loma de Guamúchil (tradicional pueblo de Cócorit), pero trascendió que finalmente hubo consenso y se dio la reelección, en la persona de Urbano Jusacamea Valencia.

Una vez electos los nuevos gobernadores, los usos y costumbres de la etnia señalan que la entrega de la vara de mando, así como la consagración en la iglesia puede llevarse a cabo durante el periodo comprendido entre el 6 de enero y el 2 de febrero.

A raíz de la puesta en marcha del Plan de Justicia para la Tribu Yaqui, los distintos pueblos se han visto beneficiados con alrededor de 20 mil millones de pesos en cuestiones como la ampliación del Distrito de Riego 018; el acueducto yaqui, que lleva agua potable a 53 comunidades de la etnia; la Universidad del Pueblo Yaqui; el Hospital Regional de segundo nivel en Vícam Estación, siete clínicas rurales; asimismo, la estación de radio para las comunidades yaquis, entre otras.