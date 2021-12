Empresa de Tijuana pone en venta la isla Huivulai

Ubicada en La Cacho, una de las colonias más exclusivas de Tijuana, la empresa de bienes raíces anuncia en redes sociales vender la ínsula sonorense, y para los interesados pone a disposición el número telefónico 664-292-00-58.

Huivulai, cuyo significado en lengua mayo es "cuello largo", tiene más de 900 hectáreas y su fauna marina es amplia, de acuerdo con pescadores de la zona; pero, además, ahí anidan diversas aves como garzas, espátula rosada, grullas y otras.

Dentro de la isla se encuentra un pozo de agua dulce de 97 metros de profundidad.

Fue declarada reserva ecológica, por lo cual, el paso hacia su territorio es reservado, aunque los pescadores de Paredón Colorado realizan viajes turísticos para las familias que acuden al lugar.

Son propiedad de la familia Castelo más de 800 hectáreas, el resto del terreno lo dividen en lotes más de mil 100 propietarios, según explicó Guillermo Patiño, quien dijo que los lotes heredados por su padre a él y a sus hermanos no están en venta.

"Yo creo que decir que se vende la isla Huivulai no es preciso, la isla tiene propietarios mayoritarios y desde luego son la familia Castelo, el más conocido aquí es Javier Castelo, el exsenador. Están también las propiedades de Eduardo Patiño, que era muy conocido, y estamos propietarios dentro", explicó.

"En lo personal, creo que es incorrecto decir que se vende la isla, se venden dentro de la isla los terrenos que deben de pertenecer con escritura pública a ciertos propietarios. Yo en lo personal te digo que no lo vendo, lo que tienen mis hermanos que mi padre alcanzó a escriturar antes de morir no lo vendemos, que es muy poquito en realidad, son lotes que no llegan ni a hectárea, me atrevería a hablar por mis hermanos que nosotros no vendemos por el momento lo que tenemos ahí", explicó.

Recordó que la isla fue la última que se vendió en el sexenio del ex presidente, Adolfo López Mateos, y existe un título de propiedad original de más de 900 hectáreas, con dos excepciones, una de 45 hectáreas que son el perímetro (lo que son las playas) y una reserva de 50 hectáreas del Gobierno Federal al sur, para nuevos centros de población.

Dijo que, de las 900 hectáreas, posteriormente se empezaron a emanar pequeñas escrituras públicas.

La primera figura moral que empezó a vender terrenos, fue la compañía turística Yaqui-Mayo SA de CV, que constituyó con un fundo legal de más 40 hectáreas y de esas se emanaron más de mil cien escrituras con lotes de 10 por 20 metros.

"Ese fue el inicio de la isla, es muy complejo", expuso.

La isla Huivulai fue expropiada en el gobierno de Samuel Ocaña, y no sólo ha sido disputada como propiedad por familias, sino por los ayuntamientos de Cajeme, Etchojoa y Benito Juárez, perteneciendo a este último.

Es una isla privada y en ella se han grabado películas como Todo por nada, protagonizada por los legendarios actores Mario y Fernando Almada.

En 1963, Eduardo Patiño Benet construyó un camino que conectaba con la Bahía del Tóbari, ubicada al sur de Sonora y los turistas ingresaron por primera vez, hasta que, en 1993, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) expropió el camino.