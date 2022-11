"El Mago del Choco Milk", en el corazón de los consumidores

La infraestructura sigue siendo la original, comentó, e incluso las mismas bancas y mesas siguen siendo del característico color rojo, mismos detalles que quedan en la memoria de cientos de consumidores.

"El sabor del choco milk es diferente, he ido a otros lugares y no está tan bueno como aquí, se sienten los hielitos en la bebida, también me gusta venir porque me acuerdo que mis abuelos siempre me traían a este lugar", expresó la comensal Alexa Flores.

Arizmendi Méndez destacó que antes de la pandemia recibían a más clientela; sin embargo, consideró que como en el caso del resto de los comercios están recuperando la demanda de consumidores.

Además, mencionó que durante el mes de diciembre esperan gustosos la afluencia de familias que deciden probar el tradicional choco milk, ya que año tras año, es una de las fechas de mayor demanda para su rubro.

Luis Soto Carrillo, presidente del Consejo de Administración del Mercado Municipal, destacó que el actual dueño Abraham Ramírez Barrón forma parte de la cuarta generación de quienes han estado a cargo del negocio, mismo que forma parte de una tradición familiar.