  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 15 De Noviembre Del 2025
Ciudad Obregón

"Dominamos el miedo, pero no nos confiamos": Voladores de Papantla

El regreso de la Expo en Ciudad Obregón trajo consigo el retorno de este espectáculo

Nov. 15, 2025
Con cuerdas atadas a un poste de 22 metros de altura aproximadamente, cinco Voladores de Papantla realizan su tradicional espectáculo para quienes asisten a la ExpoFest Cajeme 2025, que inició el 14 de noviembre y finalizará el día 30; tras cerca de seis años de ausencia en este municipio, algunos integrantes de este grupo expresaron su satisfacción al visitar nuevamente Ciudad Obregón y hablaron sobre su sentir al llevar a cabo este riesgoso acto

imagen-cuerpo

"Es una constante, siempre vamos a estar tranquilos y relajados, porque ya tenemos algo de tiempo realizándolo, se puede decir que el miedo ya lo hemos dominado, pero por lógica es algo de riesgo. Mis compañeros y yo sabemos que no debemos de confiarnos, siempre tenemos que estar seguros, en cada paso que vamos dando durante el espectáculo", comentó Eleazar, quien se dedica a esto desde hace 18 años.

imagen-cuerpo

Desde Veracruz, los Voladores de Papantla se desplazan hacia distintos lugares cada año, donde presentarán el espectáculo. Se trata de una ceremonia totonaca, nacida presuntamente para pedir por la lluvia y la fertilidad a los dioses durante la sequía.

imagen-cuerpo

Antes de subir y realizar el espectáculo, los integrantes del grupo tienen una preparación mental, explicó el grupo

Asimismo, mencionó que antes de dejar de presentarse en Cajeme, llevaban cerca de 15 años consecutivos visitando el municipio.

Sobre la edad en la que empiezan a dedicarse a esto quienes quieren ser Voladores de Papantla, Eleazar dijo que esta es variable, pero hay escuelas para "Niños Voladores", pues principalmente es una herencia de los padres.

