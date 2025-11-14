Se encienden las luces de la ExpoFest Cajeme

Con una inauguración que reunió a familias, autoridades e invitados especiales, este viernes 14 de noviembre dio inicio la ExpoFest Cajeme 2025, un evento que combina entretenimiento, gastronomía, cultura y un amplio corredor comercial en la explanada del Estadio Tomás Oroz Gaytán.

La expectativa por la apertura creció en días recientes, luego del ajuste anunciado por el comité organizador como acto de solidaridad con la comunidad de Hermosillo, por la tragedia ocurrida.

La ExpoFest Cajeme ofrecerá durante tres semanas una amplia gama de actividades para toda la familia, entre ellas conciertos gratuitos, juegos mecánicos y un corredor comercial conformado por más de 180 expositores, además de una zona gastronómica con opciones para todos los gustos.

Durante la ceremonia inaugural, Víctor Landeros, presidente del patronato, destacó que la renovada Expo 2025 representa una nueva etapa para impulsar el talento, la creatividad y el desarrollo económico y cultural de la región.

Señaló que esta edición moderna y dinámica busca consolidarse como un espacio para emprendedores, empresas e instituciones que trabajan por un Cajeme más competitivo y unido.

El acto estuvo encabezado también por Fernando Durazo, secretario de Economía; Benjamín Valenzuela, director operativo de la ExpoFest; Carlos Armenta y Rafael Barraza, empresarios de espectáculos.

Además de las integrantes del patronato Blanca Galindo y Liliana Gaxiola y también se contó con la presencia de Dalia Velderrain, Miss Sonora 2025, y Danna Martínez, Miss Sonora 2026.

UN INICIO LLENO DE LUZ

El momento más simbólico de la tarde fue el encendido oficial del letrero ExpoFest Cajeme, que permanecerá iluminado durante todo el evento, del 14 al 30 de noviembre.

Tras la declaratoria de inauguración, autoridades y organizadores realizaron un recorrido por los pabellones, visitando los stands comerciales, la zona gastronómica y el área de juegos mecánicos, donde los asistentes disfrutaron de atracciones con costos desde 60 pesos para niños y entre 100 y 150 pesos para adolescentes y adultos.

La ExpoFest Cajeme 2025 tendrá lugar del 14 al 30 de noviembre, con un costo de entrada de 60 pesos para adultos y 30 pesos para niños, incluyendo acceso a los conciertos gratuitos programados durante el festival.