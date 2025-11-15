  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 15 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Se suman cajemenses a marcha de la Generación Z

Jóvenes y adultos se unieron a la movilización nacional que surgió tras el asesinato de Carlos Manzo

Nov. 15, 2025
Se suman cajemenses a marcha de la Generación Z

Con pancartas en mano, exigiendo justicia y un alto a la violencia, fue como un grupo de aproximadamente 200 personas se manifestó la mañana del sábado en Ciudad Obregón.

Lo anterior, como parte del movimiento nacional convocado por la Generación Z; es decir, jóvenes de entre 13 y 28 años de edad, tras el asesinato de Carlos Manzo.

El contingente salió del Teatro de Itson, rumbo a la Plaza Álvaro Obregón, en 5 de Febrero entre Hidalgo y Allende. En Hermosillo, también se hizo una manifestación similar, que partió de la Plaza Emiliana de Zubeldía, rumbo a Palacio de Gobierno.

Tanto en Ciudad Obregón, como en la capital del Estado, una de las mayores exigencias fue justicia para el alcalde Uruapan, Michoacán, además, los manifestantes pidieron un alto a la violencia en la región.

imagen-cuerpo

Entre las protestas, también salió a relucir el incendio de la tienda Waldo´s en Hermosillo, así como otros actos de presunta corrupción, falta de medicamentos, entre otras problemáticas.

LAMENTAN POCA ASISTENCIA DE JÓVENES

Eduardo Rosas, de 27 años de edad, lamentó que pocos jóvenes hayan asistido a la marcha en Ciudad Obregón.

imagen-cuerpo

"Me hubiera gustado ver más jóvenes como yo, como mis compañeros, pero tristemente no asistieron, vinieron más adultos mayores, que bueno que pudieron asistir", expresó el joven, quien dijo que lo que lo motivó a asistir fue la violencia y la impunidad.

"Siento que no hablo solo por mí, hablo por muchos cajemenses que están cansados de toda esa corrupción, el dinero que llega se va para proyectos innecesarios, en lugar de apoyar realmente a la ciudadanía, a la gente que trabaja", mencionó.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
"Dominamos el miedo, pero no nos confiarnos": Voladores de Papantla
Ciudad Obregón

"Dominamos el miedo, pero no nos confiarnos": Voladores de Papantla

Noviembre 15, 2025

El regreso de la Expo en Ciudad Obregón trajo consigo el retorno de este espectáculo

Se encienden las luces de la ExpoFest Cajeme
Ciudad Obregón

Se encienden las luces de la ExpoFest Cajeme

Noviembre 14, 2025

La feria dio inicio con una inauguración que reunió a familias, autoridades e invitados especiales, ofreciendo entretenimiento, gastronomía y cultura

Cumple Felipe Pozos cinco años al frente de la Diócesis de Ciudad Obregón
Ciudad Obregón

Cumple Felipe Pozos cinco años al frente de la Diócesis de Ciudad Obregón

Noviembre 14, 2025

Proveniente de Puebla, llegó a Sonora en noviembre de 2020, en plena pandemia y tras la renuncia de Don Felipe Padilla Cardona