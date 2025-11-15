Se suman cajemenses a marcha de la Generación Z

Con pancartas en mano, exigiendo justicia y un alto a la violencia, fue como un grupo de aproximadamente 200 personas se manifestó la mañana del sábado en Ciudad Obregón.

Lo anterior, como parte del movimiento nacional convocado por la Generación Z; es decir, jóvenes de entre 13 y 28 años de edad, tras el asesinato de Carlos Manzo.

El contingente salió del Teatro de Itson, rumbo a la Plaza Álvaro Obregón, en 5 de Febrero entre Hidalgo y Allende. En Hermosillo, también se hizo una manifestación similar, que partió de la Plaza Emiliana de Zubeldía, rumbo a Palacio de Gobierno.

Tanto en Ciudad Obregón, como en la capital del Estado, una de las mayores exigencias fue justicia para el alcalde Uruapan, Michoacán, además, los manifestantes pidieron un alto a la violencia en la región.

Entre las protestas, también salió a relucir el incendio de la tienda Waldo´s en Hermosillo, así como otros actos de presunta corrupción, falta de medicamentos, entre otras problemáticas.

LAMENTAN POCA ASISTENCIA DE JÓVENES

Eduardo Rosas, de 27 años de edad, lamentó que pocos jóvenes hayan asistido a la marcha en Ciudad Obregón.

"Me hubiera gustado ver más jóvenes como yo, como mis compañeros, pero tristemente no asistieron, vinieron más adultos mayores, que bueno que pudieron asistir", expresó el joven, quien dijo que lo que lo motivó a asistir fue la violencia y la impunidad.

"Siento que no hablo solo por mí, hablo por muchos cajemenses que están cansados de toda esa corrupción, el dinero que llega se va para proyectos innecesarios, en lugar de apoyar realmente a la ciudadanía, a la gente que trabaja", mencionó.