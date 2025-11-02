Día de Muertos 2025: realizan misa especial por los difuntos

Fieles de la Iglesia Católica escribieron mensajes para sus fieles difuntos, mismos que depositaron en una canasta durante una misa especial que se celebró este día en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús en la Diócesis de Ciudad Obregón; esta fue oficiada por el Obispo Felipe Pozos Lorenzini, quien destacó la importancia de que constantemente se pida por el eterno descanso de quienes partieron a la casa de Dios.

"Hoy pedimos por nuestros hermanos difuntos, a veces pensamos que, con tres misas, ya la hicieron nuestros difuntos, no hermanos, hay que pedir por nuestros difuntos constantemente. Nos falta caridad con nuestros propios difuntos, el primer día vamos, lloramos, los incineramos, vamos al panteón, al mes nos acordamos, al año le vamos bajando y después con el tiempo hasta se nos olvida la fecha en que murió el familiar, una de las obras de caridad es pedir por nuestros difuntos, pues ellos pueden pedir por nosotros, pero no por ellos", dijo.

Recordó a los fieles que tradicionalmente solo se podía pedir la indulgencia plenaria para los difuntos una vez al día, pero el Papa Francisco otorgó el permiso para que esto ocurriera 2 veces al día actualmente.

En una segunda misa, oficiada por el padre Javier Aníbal Lauterio, el párroco de Catedral habló de la importancia de que los fieles disfruten en vida a sus familiares, antes de que partan a la casa de Dios.

"A los niños y niñas que tienen a sus papás y mamás, atesórenlos, enserio, abrácenlos, quiéranlos mucho, siempre", dijo.

La indulgencia plenaria puede ganarse para algún difunto cuando el fiel se confiesa, comulga y ora por el Papa.