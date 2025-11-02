  • 24° C
Ciudad Obregón

Cajeme: auto se impacta contra vivienda en la colonia Morelos; vecinos insisten en que se instalen topes

Vecinos mencionan que llevan 4 administraciones municipales pidiendo que se tomen acciones para reducir el exceso de velocidad en la zona

Nov. 02, 2025
Un nuevo accidente de tránsito se registró ayer en la colonia Morelos, donde vecinos llevan cerca de 4 administraciones municipales solicitando que se instalen boyas o topes en la calle Divisaderos, entre Yaqui y Morelos, ya que frecuentemente circulan carros a exceso de velocidad, lo que ha dado pie a que se registren este tipo de incidentes.

Guadalupe Ballesteros, residente de este sector de la zona urbana de Cajeme, dio a conocer que se han entregado oficios al Ayuntamiento desde durante distintos gobiernos, sin embargo, hasta el momento no se ha dado una respuesta favorable.

“Ocupamos que nos pongan topes para frenar a loa automóviles que conducen a exceso de velocidad, pero hasta el momento no lo han hecho. Llevamos ya 4 administraciones pidiéndolo y tenemos los oficios”, comentó.

Fue a un costado de su vivienda que el automóvil se impactó durante el accidente de tránsito de ayer, por lo que ella y su esposo reiteraron el llamado a las autoridades municipales, para que se tomen acciones que eviten que sucedan este tipo de situaciones, pues no es el único incidente de este tipo que se ha registrado.

Esto pone en riesgo la seguridad de los vecinos, aun cuando se encuentran dentro de sus propias viviendas. El año pasado, explicó Guadalupe, un auto se impactó contra la entrada de la casa, por lo que la pareja se vio en la necesidad de pagar mano de obra para realizar las reparaciones correspondientes.

La instalación de boyas o topes ha sido una denuncia recurrente en las audiencias ciudadanas que se hacen en el Palacio Municipal.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

