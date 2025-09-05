Desfogue en la calle Guerrero evitó inundaciones

Pese a ser un punto que tradicionalmente se inunda con las lluvias, el desfogue del agua pluvial en la calle Guerrero a la altura del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fluyó adecuadamente y se llevó el agua pluvial.

De acuerdo a la Dirección Municipal de Protección Civil, ese punto se mantuvo sin problemas desde que iniciaron los efectos de la tormenta tropical Lorena y siguió durante el transcurso de este viernes.

AGUA CORRIÓ NORMAL

El agua se desfogó por el dren que conecta la calle Guerrero con la José Manuel Castillo, antes prolongación Guerrero, hacia el Canal Bajo; sin embargo las autoridades afirmaron que se mantendrían al pendiente de cualquier llamado que pudiera presentarse.

Protección Civil Municipal reiteró el llamado de no tirar basura, colchones u otro tipo de artículos que pudieran afectar el correcto flujo del agua los drenes o canales desfogue.

El canal de desfogue recibió el debido mantenimiento para que pudiera conducir el agua y evitar acumulamientos, sobre todo porque ese punto es de relevancia en el que convergen rutas del transporte público urbano y rural, visitantes de la laguna del Náinari, derechohabientes del IMSS y sus familiares, entre otros.