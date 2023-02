Descartan sanción por lo del colapso de escenario

El director de Protección Civil en Cajeme abundó que previamente realizaron una inspección y notaron que la estructura estaba anclada a tarimas con arena y tambos con agua y por eso ordenó pruebas de resistencia porque aún faltaba montar una pantalla.

Dijo que por parte de su dependencia no habrá sanciones porque no se puso a nadie en riesgo y acataron lo que les pidieron sobre las pruebas de resistencia.

Confirmó que al verificar con más detenimiento notaron que en el centro del templete había bases que estaban dobladas y es por eso que ordenó a los organizadores hacer las pruebas de esfuerzo, porque aún les faltaba peso que agregar.

Indicó que esas pruebas se realizaron en un momento cuando él no estaba presente y la finalidad era ver si la estructura podía aguantar, pero fue al retirarse cuando a los pocos minutos le avisaron que todo colapsó.

"En ningún momento hubo riesgo para nadie: no había artistas, no había gente que había entrado al evento, son las pruebas que nosotros hacemos de seguridad antes y esas pruebas evitaron que pasara en su momento algún tipo de situación", expuso.

Al parecer no se cumplió con la Ley 282 de Protección Civil Estatal para eventos de más de 500 personas, dijo, por lo cual PC estatal suspendió las actividades.

El alcalde Carlos Javier Lamarque Cano, opinó que vale más prevenir que lamentar y si hubo alguien que dijo que la cancelación se debió a protagonismo, ¿qué hubieran dicho si hubiera pasado algo?.

"Ya hubieran linchado al Ayuntamiento por irresponsables y lo que se va a hacer es revisar la normatividad", declaró.