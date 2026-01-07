Derechohabientes hacen largas filas en UMF 1 del IMSS por medicamentos

Derechohabientes de la Unidad Médica Familiar Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Ciudad Obregón han externado tener que hacer largas filas para surtir sus recetas; a decir de algunos pacientes, han llegado a esperar hasta 3 horas para recibir sus medicinas.

Alicia, una de las derechohabientes, narró que tuvo que ir a su casa y volver a la Unidad Médica Familiar en mención durante el transcurso del pasado 6 de enero, ya que le fue entregado el turno número 23, pero la fila iba en el número 500, mientras que la lista se reiniciaba una vez que se atendiera al paciente número mil.

"Tuve que regresar a mi casa un rato, porque me asignaron este número, pero el personal me comentó que a partir del paciente mil se reinicia el conteo desde el primer paciente y apenas iban en el 500. Hay mucha gente, pero no nos quedó más que esperar, no sé si sea por falta de personal o por mucha demanda, pero ojalá que agilizaran los tiempos", comentó.

En cuanto a la existencia de medicamentos, dijo que en su caso sí los surtieron en su totalidad, por lo que dio a conocer su conformidad en cuestión de abastecimiento.

Otros pacientes compartieron algunas imágenes de las largas filas que han tenido que hacer en esta Unidad Médica Familiar, solamente para adquirir los medicamentos que les fueron recetados.

En otras unidades del IMSS los derechohabientes no han reportado tener que hacer largas filas por sus medicinas.