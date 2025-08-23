Deprimidas ventas de tiangueros en Cajeme

Las ventas de los tiangueros del municipio de Cajeme se encuentran actualmente en su nivel más bajo del año, por lo que la mayor parte de los pequeños comerciantes que se dedican a la actividad obtienen solamente lo necesario para subsistir con sus familias, manifestó Alfredo González Sandoval.

El presidente de la Coalición de Tiangueros del Municipio de Cajeme expresó que son varios los factores que inciden para que se dé esta situación, entre los que se cuentan las altas temperaturas, que desalientan a los ciudadanos a salir de sus casas.

Pero, además, este mes coincide también con los gastos de inicio del ciclo escolar, con las compras de mochilas y útiles escolares, pago de colegiaturas entre otras cosas, que son prioritarias, consideró.

Son las compras de productos básicos las que no se han dejado de realizar, como las verduras, carnes frías, granos entre otros alimentos, así como ropa, pero lo que no es considerado muy necesario, se está moviendo menos, afirmó el dirigente.

Y otro factor que está afectando en cierta medida es que se han estado registrando lluvias, que provocan que en ocasiones no se puedan instalar los puestos, para prevenir los daños a los productos y artículos; en otras cuando están ya instalados y llueve, los ciudadanos se van, pero ya no regresan, lo que repercute en que haya menos utilidades, comentó.

Dijo esperar que la última semana de septiembre la situación mejore, y de ahí hasta fin de año, siendo diciembre el mejor mes, pero incluso enero, que aú es de buenas ventas.