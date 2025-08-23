Es Farmasutspes respaldo para trabajadores

Ubicada en las oficinas de la Sección 7 del Sindicato Único de Trabajadores a Servicios de los Poderes del Estado de Sonora (Sutspes), en Ciudad Obregón, la Farmasutspes representa un gran apoyo para los empleados de dependencias estatales con presencia en el municipio de Cajeme, indicó Luz Mercedes Rivas Moreno.

La secretaria general de la sección 7 del Sutspes recordó que esta farmacia fue creada en su momento con el interés de proporcionar al gremio y a los derechohabientes en general del Isssteson la posibilidad de tener el surtido del medicamento cuando por cualquier circunstancia no se les haya podido surtir la receta conforme a las indicaciones del médico.

"Para la base sindicalizada representa un gran respaldo y agradecemos por ello al secretario general del Sutspes, Luis Antonio Castro Ruiz, ya que fue a partir de sus gestiones que se pudo contar con ella", afirmó la entrevistada.

Pero el surtido de las recetas en la Farmasutspes no es sólo con una receta, sino que, para mayor control, los agremiados deben llevar consigo un vale de subrogación, que se les entrega en la farmacia de Isssteson cuando no se cuente con ciertos medicamentos y, de acuerdo con la coordinación de sus sistemas, se determine que estos se tienen en existencia en esta instancia, ubicada en el sótano del edificio del gobierno estatal en Ciudad Obregón, expresó.

Mencionó que en la farmacia se pueden encontrar medicamentos desde los más comunes hasta los que se recetan para padecimientos crónicos como hipertensión, diabetes y ansiolíticos. Únicamente ya no se cuenta con los controlados, que los manejan directamente en la farmacia de la clínica hospital, dijo.

Cada mes se atiende en la Farmasutspes a un promedio de 300 compañeros, empleados de las distintas dependencias gubernamentales, agregó para finalizar.