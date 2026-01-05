Demanda extraordinaria para obtener INE

Como se había previsto, este lunes en el arranque de las actividades del Módulo de atención ciudadana del Registro Federal de Electores (RFE) en el municipio de Cajeme, se registró una demanda extraordinaria de trámites por parte de ciudadanos que se dieron para renovación de sus credenciales para votar.

Grandes filas se hicieron en el exterior, y en el lugar se comentó que algunas personas llegaron desde las 5:00 de la mañana, buscando apartar turno para evitar perder la oportunidad de renovar su plástico, que es el documento para votar, pero es también la identificación oficial por excelencia.

La vocal del Registro Federal de Electores en la 06 Junta Distrital Ejecutiva del municipio de Cajeme, Verónica Cruz Ríos dijo que el módulo fijo ubicado en calle Chihuahua entre Hidalgo y Guerrero en el centro de Ciudad Obregón tiene capacidad para realizar 300 trámites por día, de los cuales la mayoría (entre 200 y 250) se efectúan por la mañana.

Manifestó que por las mañanas se cuenta con nueve funcionarios, mientras que por las tardes sólo se tienen cuatro, y en este se hacen dos tipos de atención; una de ellas se hace a personas con cita y grupos vulnerables, y la otra es a las personas que llegan sin cita.

Comentó que la atención a la población regular es de aproximadamente 12 minutos por persona, pero a veces se les juntan ciudadanos de los grupos vulnerables, como adultos mayores, personas con alguna discapacidad o mujeres embarazadas, a quienes se da prioridad; siendo generalmente con los adultos mayores con quienes el trámite puede durar hasta 30 minutos, lo que hace que a veces sea más lenta la fluidez durante la jornada.

De acuerdo con el protocolo, las personas de estos grupos pasan primero, pero cuando se juntan varias, se les pone a hacer una fila, pero mucho más corta que la otra, expresó.

Cruz Ríos hizo el llamado a la población en general que tenga necesidad de hacer un trámite, a que haga una cita en la página del INE, con lo se les atiende más rápido, pero si no, igual se les va a atender, sólo que el trámite tardará un poco más.