Deja "Raymond" calles inundadas y árboles caídos en Ciudad Obregón

Las lluvias que se han registrado este día en Cajeme por el fenómeno natural "Raymond" han dejado algunas calles inundadas, lo que ha ocasionado afectaciones a automovilistas y vecinos de distintas colonias, además de la caída de árboles; todo ello, sin que se registren al momento accidentes de mayor gravedad.

Algunos puntos viales en donde se observó esta situación fueron la calle Sinaloa a la altura de la Lázaro Mercado, así como algunos tramos del bulevar Ramírez y el paso a desnivel de la calle 200, que fue cerrado de manera temporal para prevenir accidentes. Personas que se desplazaban en sus vehículos por la ciudad tuvieron que bajarse por fallas de los mismos.

En la colonia Miravalle, el agua se cumuló en la calle Coracepe entre Jalisco y Valle de Álamos, por lo que vecinos se vieron en la necesidad de salir con baldes para intentar bajar los niveles, que llegaron hasta el piso de las viviendas. Una situación similar ocurrió en vialidades de la colonia Benito Juárez.

Francisco Mendoza Calderón, coordinador de Protección Civil Municipal, explicó que las se generaron cerca de 8 llamados por árboles que se cayeron, principalmente, sin que se registraran casos graves.

Mendoza Calderón exhortó nuevamente a los ciudadanos a estar atentos a la información oficial por parte de las autoridades, y seguir en todo momento las recomendaciones de Protección Civil.