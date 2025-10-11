Basureros clandestinos afectan a vecinos de la colonia Leandro Valle en Esperanza

Vecinos de la colonia Leandro Valle, en la comisaría de Esperanza, hacen un llamado a la población, para que evite arrojar desechos en algunos baldíos que están al final de las calles Fausto Topete y Bulevar Sor Juana Inés, los cuales son constantemente usados como basureros clandestinos, lo que afecta a quienes habitan en los alrededores.

Angélica, una de las afectadas, mencionó que ante el hartazgo se tomaron acciones entre los propios vecinos para realizar una limpieza reciente, en la cual se juntaron más de 7 bolsas de desechos, entre ellos pañales de niños y adultos, además de ramas que son depositadas en el lugar.

Una situación similar ocurre en la colonia Ejidal, de esta misma comisaría, específicamente en el baldío que está a espaldas de la escuela Club de Golf, por la calle Francisco Villa.

A decir de algunas familias, de trata de un terreno particular en donde constantemente se deposita escombro y ramas de los árboles que se podan en Esperanza.

Por ello es que también hacen un llamado a la sociedad civil y a las autoridades, para que revisen esta situación y se tomen medidas, de manera que no sigan las afectaciones para los habitantes de los alrededores, pues se generan malos olores y fauna nociva.

Cabe señalar que en Cajeme pueden aplicarse sanciones a los dueños de baldíos abandonados, en caso de no hacerse cargo de la limpieza de los mismos, según ha informado la Dirección de Gestión Ambiental para el Desarrollo Sustentable.