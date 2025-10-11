  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 11 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Basureros clandestinos afectan a vecinos de la colonia Leandro Valle en Esperanza

Piden a la sociedad hacer conciencia y evitar estas malas prácticas

Oct. 11, 2025
Basureros clandestinos afectan a vecinos de la colonia Leandro Valle en Esperanza

Vecinos de la colonia Leandro Valle, en la comisaría de Esperanza, hacen un llamado a la población, para que evite arrojar desechos en algunos baldíos que están al final de las calles Fausto Topete y Bulevar Sor Juana Inés, los cuales son constantemente usados como basureros clandestinos, lo que afecta a quienes habitan en los alrededores.

Angélica, una de las afectadas, mencionó que ante el hartazgo se tomaron acciones entre los propios vecinos para realizar una limpieza reciente, en la cual se juntaron más de 7 bolsas de desechos, entre ellos pañales de niños y adultos, además de ramas que son depositadas en el lugar.

Una situación similar ocurre en la colonia Ejidal, de esta misma comisaría, específicamente en el baldío que está a espaldas de la escuela Club de Golf, por la calle Francisco Villa.

A decir de algunas familias, de trata de un terreno particular en donde constantemente se deposita escombro y ramas de los árboles que se podan en Esperanza.

Por ello es que también hacen un llamado a la sociedad civil y a las autoridades, para que revisen esta situación y se tomen medidas, de manera que no sigan las afectaciones para los habitantes de los alrededores, pues se generan malos olores y fauna nociva.

Cabe señalar que en Cajeme pueden aplicarse sanciones a los dueños de baldíos abandonados, en caso de no hacerse cargo de la limpieza de los mismos, según ha informado la Dirección de Gestión Ambiental para el Desarrollo Sustentable.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Listos refugios temporales en Cajeme por Raymond
Ciudad Obregón

Listos refugios temporales en Cajeme por Raymond

Octubre 11, 2025

Protección Civil Municipal pide a la ciudadanía mantenerse informada en todo el momento

Javier Lamarque ofrece apoyo a familias de víctimas en accidente laboral
Ciudad Obregón

Javier Lamarque ofrece apoyo a familias de víctimas en accidente laboral

Octubre 11, 2025

Será la Fiscalía General de Justicia de Sonora la encargada de esclarecer los hechos, advierte el presidente municipal

Se habría determinado suspender labores en obra fatal
Ciudad Obregón

Se habría determinado suspender labores en obra fatal

Octubre 11, 2025

La Secretaría de Desarrollo Urbano aclara situación de la obra previo al incidente