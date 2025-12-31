  • 24° C
Ciudad Obregón

Daños y robo de luminarias afectan la seguridad vial en la México 15 en Cajeme

El Gobierno Municipal ha anunciado que se realizarán gestiones para mejorar el alumbrado público ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Dic. 31, 2025
El daño a luminarias es una problemática que sigue observándose en zonas viales de Cajeme que son competencia directa del gobierno federal, lo que afecta a los automovilistas, ya que cada vez hay menos lámparas de alumbrado público en distintos tramos de la carretera México 15.

Recientemente, fue observada una lámpara de alumbrado sobre el suelo, frente a las instalaciones del 60 Batallón de Infantería, situado en la comisaría de Esperanza. El poste presentó daños, al igual que la lámpara, sin que esta haya sido repuesta hasta el momento a los laterales del carril norte de la carretera México 15 Obregón-Esperanza.

Es de Esperanza a la entrada norte de Ciudad Obregón, donde se observa con mayor frecuencia el vandalismo y carencia de lámparas; frente a una reconocida tienda comercial, se observa cómo algunas lámparas fueron cortadas por la mitad y ya no iluminan la rúa federal.

En mayo del 2025, una persona fue captada llevándose un poste de luminaria sobre su espalda a plena luz del día, a la altura del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca). En ese entonces, el coordinador de Protección Civil Municipal, Francisco Mendoza Calderón, indicó que las personas deben de denunciar inmediatamente al 911 en caso de tener conocimiento sobre este tipo de situaciones, por parte de las autoridades.

En distintas ocasiones, el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano, ha reiterado que se realizan gestiones con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para poder intervenir de alguna manera en zonas federales, con el fin de restablecer la iluminación, principalmente en las entradas norte y sur de la ciudad.

El vandalismo también se refleja en la estructura de los puentes peatonales hechos por Capufe.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

