Crece economía en Sonora: actividades primarias repuntan

Las actividades primarias fueron las principales que destacaron en el estado y que aportaron a su crecimiento

Ene. 29, 2026
La economía sonorense tuvo un crecimiento y en sus actividades primarias aportó de forma importante al crecimiento nacional

Sonora tuvo un incremento en su crecimiento económico durante el tercer trimestre del año pasado, en el que destacó por las actividades primarias y se ubicó entre los primeros diez estados de la República que aportaron a la economía nacional en ese periodo del 2025, de acuerdo al Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del Inegi.

Según los registros del reporte, Sonora tuvo un crecimiento económico del 0.9 por ciento durante el tercer trimestre del año en relación a ese mismo periodo del año anterior, lo que ubico al estado entre las entidades federativas que no tuvieron pérdidas entre julio y septiembre del 2025.

El sector que registró mayor crecimiento en Sonora fueron las actividades primarias, con un 17.8 por ciento, seguido por las terciarias con 1.0 por ciento, mientras que la secundarias tuvieron un retroceso del 0.7 por ciento.

Comparativo del crecimiento económico entre estados mexicanos

En ese periodo de tiempo se tuvieron 16 entidades federativas sin crecimiento o con retrocesos en su crecimiento económico durante ese periodo de tiempo, en el que Quintana Roo y Campeche fueron los que presentaron las variaciones más importantes con -7.5 y 11.8 por ciento, respectivamente.

En contraparte, los estados que tuvieron mayor crecimiento económico en ese periodo fueron Baja California Sur y Colima, con 4.1 y 3.7 cada una, ubicándolos en primer lugar a nivel nacional a tasa anual.

En lo que refiere a su contribución a la actividad económica nacional, Sonora se ubicó en el décimo puesto con un 0.03 por ciento, empatado por Baja California Sur y Aguas Calientes.

La entidad federativa que más aportó al crecimiento económico nacional fue la Ciudad de México con 0.26 por ciento, seguido por Jalisco con 0.11 por ciento y Tamaulipas con 0.09 por ciento.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


