Continuarán con recuperación de cuotas de mantenimiento

Aprovechando que diciembre fue un muy buen mes para las ventas d los locatarios de Mercajeme, se espera que durante el primer mes de 2026 éstos comiencen a entregar sus aportaciones correspondientes a las cuotas de mantenimiento, con lo que se asegure la conservación de las áreas comunes del inmueble, expuso Esteban Valdez Gazcón.

El presidente del Consejo de Administración dijo confiar en la buena intención manifiesta de sus compañeros condóminos que tienen algún atraso, la cual han hecho saber en reiteradas ocasiones, de manera que, durante la primera quincena de enero, personal de la administración estará visitándolos para hacerles el recordatorio.

El compromiso de los locatarios es pagar de manera mensual sus cuotas, pero hay quienes, durante los primeros 15 días del nuevo año pagan todos los 12 meses; a ellos se les hace un descuento del 15 por ciento, reveló.

Por otra parte, quienes pagan mes con mes y lo hacen durante los primeros cinco días del periodo se les descuenta el cinco por ciento; es decir, en cualquiera de ambos casos obtienen un ahorro, expresó.

A los deudores atrasados, se les está haciendo también un plan de pagos para cumplir con sus adeudos, de manera que, si pagan todo lo atrasado junto, se les hacen descuentos, al igual que si lo hacen en dos o más pagos, pues lo que se busca es que se pongan al corriente, con lo que ayudan a mantener el centro comercial en condiciones para que los clientes los sigan favoreciendo.

Comentó además que, como administración, ellos también tienen compromisos que saldar con sus proveedores y las cuotas mencionadas son los ingresos propios con los que ellos pueden cumplir dichas obligaciones.

Finalmente, mencionó que, dentro de la primera quincena de enero, el consejo de Administración deberá sesionar para aterrizar el proyecto del año 2026, en el que se verán algunas obras necesarias, entre las que se enumera la remodelación de los baños de hombres y la segunda etapa de los baños de mujeres.