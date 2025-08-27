  • 24° C
Conmemorarán Día Internacional de los Desaparecidos en Cajeme

Colectivos de búsqueda realizarán marchas y una tradicional velada el próximo sábado, para visibilizar la severa problemática que aqueja al municipio

Ago. 27, 2025
En Cajeme las desapariciones forzadas han aumentado considerablemente, desde el año 2018 (Foto: Archivo/Roke Arballo)

El próximo sábado 30 de agosto, se conmemora el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, por lo que, colectivos de búsqueda de Cajeme realizarán actividades para concientizar a autoridades y ciudadanía sobre esta problemática, la cual, es una de las que más aqueja al municipio.

Nora Alejandra Lira Muñoz, líder de las Rastreadoras de Ciudad Obregón, informó que realizarán una marcha por los desaparecidos, que iniciará a las 17:00 horas del sábado en el Teatro del Itson, y culminará frente a Palacio Municipal, donde se realizará una velada, como en años anteriores.

A los asistentes, se les pide vestir de negro, en representación del luto nacional, además, pueden llevar fotografías o alguna pertenencia de su ser querido desaparecido, así como una veladora.

Por su parte, las Guerreras Buscadoras de Cajeme, también realizarán una marcha, pero saldrán a las 18:00 horas, del callejón de la Mujer; ubicado a la altura de la calle Galeana entre Sonora y Chihuahua.

El contingente se dirigirá a las instalaciones de la Fiscalía, en calle Jalisco y Yaqui, sitio en el que también se realizará una velada, por lo que, los asistentes pueden llevar imágenes o prendas de sus desaparecidos.

Roke Arballo
