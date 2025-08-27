Cajemenses aún pueden sumarse al rescate del Asilo San Vicente

El próximo sábado 30 de agosto es el último día de la campaña de reciclaje que lleva a cabo la organización Jalo por Obregón en el Parque de Los Pioneros para contribuir al rescate del Asilo San Vicente, por lo que esta extiende su invitación a la sociedad civil, de manera que se sume a la causa, ya que es el único asilo en Ciudad Obregón que no tiene costo para los beneficiarios.

La presidenta, Adriana Robles Vázquez, recordó a la ciudadanía que este mes, lo recaudado en las jornadas será destinado a este recinto, que atiende a cerca de 30 adultos mayores en la actualidad y requiere de apoyo para su funcionamiento.

La respuesta ha sido buena hasta el momento, tanto por parte de la sociedad civil como de la Iniciativa Privada.

“Se invita a todos los que deseen ayudar a la sustentabilidad de la ciudad, con el acopio y separación de materiales, recordando que si lo separamos no es basura. Puede tener una segunda vida, lo que es de gran importancia para el cuidado de nuestros recursos naturales y que mejor que hacerlo por una buena causa llevando a nuestros centros de acopio los materiales como papel, cartón plástico y metal, los cuales se convierten en recursos para los abuelitos en el único asilo gratuito de la ciudad”, dijo.

De las 8:00 a las 13:00 horas estará personal de la organización en este espacio público, pero quienes deseen también pueden llevar el material directamente al centro de acopio permanente de Recicladora Pérez, ubicado en la calle Cárdenas y Allende en Plano Oriente, de lunes a sábado en el mismo horario.