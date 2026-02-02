  • 24° C
Datos personales deben protegerse en compras de San Valentín: Condusef Cajeme

La dependencia recomendó no proporcionar datos sensibles a ningún vendedor en línea

Feb. 02, 2026
Con motivos de esta festividad las ventas en plataformas se aumentan en más de un 50 por ciento, por ello es importante tomar las debidas precauciones
Para disfrutar de los festejos del día de San Valentín sin riesgo a ser víctimas de robos de identidad o cargos no reconocidos en las tarjetas bancarias, es importante no proporcionar datos personales sensibles, números de cuenta ni otros datos cuando se compre en plataformas virtuales y hacerlo únicamente en las que cuenten con todos los dispositivos de seguridad, recomendó el subdirector de la Oficina de Orientación Financiera y enlace de la Condusef en Cajeme, Pedro Chávez Becerra.

El funcionario dijo que hay mucha gente que compra en plataformas como Market Place de Facebook u otras redes sociales y, de buena fe, mandan copias de su credencial de elector para que les envíen los productos y es entonces cuando les pueden robar sus datos personales y hacerse pasar por ellos para realizar compras sin su consentimiento.

"Es muy importante no soltar la información ni los números de cuenta cuando se los pidan por estas plataformas, no deben de dar la credencial de elector, es un método que tienen, la piden supuestamente para poder mandar los artículos y hay gente que la manda de buena fe, pero eso pone muy en riesgo a las personas", señaló el representante en Cajeme de la dependencia.

imagen-cuerpo

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN ANTE DELITOS CIBERNÉTICOS

Por otro lado, recomendó descargar la aplicación del banco y activar las notificaciones para enterarse cuando alguien haga uso de la tarjeta e inmediatamente poner el reporte ante el banco, el cual deberá resolver en un promedio de 15 a 20 días.

Chávez Becerra reconoció que la delincuencia cibernética ha avanzado mucho, por ello es necesario que las personas de Cajeme y el resto del país que vayan a hacer compras para este 14 de febrero, tomen todas las precauciones para evitar ser víctimas de robos de identidad u otros delitos.

"Estamos muy expuestos, estamos muy vulnerables. Los cargos no reconocidos están a la orden del día, por eso es importante que no suelten la información, que estén muy al pendiente de sus aplicaciones y que compren solamente en páginas reconocidas", detalló.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


