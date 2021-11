Ese mismo día en punto de las 12:00, deberá acudir el Jefe de la Policía Preventiva, Cándido Tarango Velázquez, para aclarar el destino y uso de las tabletas electrónicas que serían entregadas a los elementos de la Policía Municipal.

Noticia Relacionada Comparecerán ex funcionarios

PUBLICIDAD

El 24 de noviembre a las 10:00 am, se citó a la actual tesorera, quien se desempeñara en el mismo cargo la pasada administración, Karina Montaño Alcorn; en tanto, los ex titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano, José Carlos Galindo, así como Genaro Fuentes Quintero, también fueron citados a comparecer a las 12:00 horas.

El 25 de noviembre, tocará turno a los ex gerentes de la Central de Autobuses, Omar Serna y Sergio Luis Navarro, en punto de las 10:00 de la mañana, para que a las 12:00lo hagan Jesús Manuel León Félix y Clara Mark Corona, por parte de la Oficialía Mayor.

Rigoberto Anguiano y Guadalupe Vidales, ex titulares del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Cajeme (IMIP), fueron llamados para el 26 de noviembre a las 10:00 horas.

Ese mismo día a las 12:00, deberán presentarse los ex directores generales del Oomapas de Cajeme, Roberto Gamboa, Miguel Ángel Caro, así como el director administrativo, Guillermo Patiño, el ex director técnico Fructuoso Méndez, además de Enrique Moras y Manuel Guerrero, quienes se encontraban al frente de la dirección comercial.

El 30 de noviembre, le tocará turno a la ex Síndica Municipal, Elizabeth Espinoza Ayala, así como al ex Director de la Promotora Inmobiliaria, Omar García López; El 1 de diciembre, al ex Contralor Municipal José Leovigildo Guerra Beltrán y al ex director del Rastro Municipal Francisco Javier Buelna.

Las comparecencias van a concluir el 2 de diciembre, con el actual Secretario de Desarrollo Económico, Fernando Durazo Picos y el ex titular de esa dependencia, Víctor Manuel Martínez.