Comienzan bacheo provisional en Plano Oriente

Un programa de bacheo provisional inició en la colonia Benito Juárez, conocida coloquialmente como Plano Oriente, para mitigar el impacto de los automovilistas con la desgastada pista de rodamiento, mientras se llevan a cabo otros trabajos para cambiar la infraestructura sanitaria en algunas calles y, posteriormente, aplicar carpeta asfáltica.

Se trata de una de las zonas prioritarias para el gobierno municipal, explicó el presidente, quien realizó un recorrido por el sector oriente de Ciudad Obregón para supervisar distintas obras de rehabilitación que se encuentran en curso.

"En unos días más vamos a empezar los trabajos de pavimentación de toda la calle No Reelección aquí en la colonia Plano Oriente, luego trabajaremos en la carpeta final y los aproches, seguimos trabajando para transformar nuestras calles y mejorar la calidad de vida de la gente", recalcó.

También supervisó la colonia Las Haciendas, donde explicó que en los próximos días se aplicará la carpeta asfáltica en el bulevar Las Torres y posteriormente la carpeta de recubrimiento, con lo que la vialidad quedará lista a inicios de la próxima semana.

"Estamos aquí en la colonia Las Haciendas, donde ya se terminó el cuerpo norte de la calle y ahora se está trabajando del lado sur, que comprende desde el Boulevard Las Torres hasta donde termina la calle No Reelección, en el oriente de la ciudad, seguimos trabajando para el bienestar de las familias cajemenses", expresó.

Estas acciones forman parte de un programa permanente de mejoramiento urbano, con el propósito de rehabilitar las vialidades y fortalecer la infraestructura.